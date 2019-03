Frederik Hede vender hjem - professionel boksning i Grindsted

Grindsted: Der kommer både amatør- og professionel boksning på programmet, når Grindsted Atletklub den 30. marts holder hjemmestævne i Magion i Grindsted. Klubben er en amatørklub og sender ved stævnet syv af sine egne boksere i aktion. Desuden skal Frederik Hede Jensen, der fik sin bokseopdragelse i Grindsted, men som siden er blevet professionel, bokse stævnets eneste profkamp.

- Jeg vil gerne være aktiv og få nogle omgange i kroppen, så jeg er nødt til at bokse nogle kampe, fortæller Frederik Hede Jensen, der som professionel står noteret for tre sejre og et enkelt nederlag.

Det er første gang, han som professionel skal bokse i hjembyen, og det er noget, der bliver set frem til.

- Når det kommer til stykket er jeg stadig Grindsted-dreng, så jeg glæder mig til at komme hjem og være med til at lave et super stævne og gøre opmærksom på, at Grindsted også kan stå for store events, siger Frederik Hede Jensen.