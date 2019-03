Frederik Hede fik 500 tilskuere op af stolene

Grindsted: Det er muligt, at Frederik Hede Jensen for længst er emigreret, men at dømme ud fra den stemning, han sent lørdag aften fik skabt i Magion, er der ingen tvivl om, at der stadig er en Grindsted-dreng gemt i ham. Omkring 500 tilskuere havde fundet vej til Magion og boksestævne arrangeret af Bokseklubben Grindsted AK.

Som rosinen i pølseenden boksede Frederik Hede Jensen, der nu er professionel bokser, stævnets sidste kamp. Her hamrede han sin georgiske modstander i gulvet med et højre hook, og det fik kun humøret til at stige i Magion.

- Der var en vildt fed stemning. Der er gode muligheder for at lave noget lignende fremover, når byen bakker så godt op om det, siger Frederik Hede Jensen, der brugte to omgange på at se sin modstander an, inden han i 3. omgang fandt et hul i defensiven og satte det afgørende slag ind.

- Han begyndte at miste tålmodigheden. Jeg kunne mærke, at han åbnede sig, så jeg tog chancen og trådte frem og fik ham, siger Frederik Hede Jensen.