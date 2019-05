Frederik Hede bokser igen den 22. juni

Den 22-årige Frederik Hede Jensen, der har fået sin bokseopdragelse i Bokseklubben Grindsted Atletklub, har ved samme lejlighed lavet en kontrakt med den tyske promotor Sauerland, som i fremtiden skal stå for at arrangere hans kampe.

Fedt at bokse i Grindsted

Frederik Hede Jensen boksede senest for knap halvandet måned siden, hvor han på hjemmebane i Magion i Grindsted knockout-besejrede en georgisk modstander. Frederik Hede Jensen var glad for at bokse på hjemmebanen og håber, at det kan blive aktuelt igen i fremtiden.

- Der var en fantastisk stemning, og jeg vil blive meget beæret over igen at vende tilbage til dér, hvor det hele begyndte. Jeg er meget taknemmelig for støtten fra lokalsamfundet og for al den støtte, jeg generelt får. Så jeg vil blive meget glad, hvis jeg kan bringe en stor begivenhed til min hjemby, og hvis jeg er heldig, kunne det være en ungdomstitelkamp, lyder det fra Frederik Hede Jensen.