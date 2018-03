Fredagens landsfinale blev sidste parti i Grindsted

- Børnenes Hovedstad har fået en ny strategi, og de vil gerne noget andet. Så medmindre der er en anden aktør i Billund-området, som synes, at det kunne være interessant, må vi finde et andet sted at holde det, fortæller Mads Jacobsen, som er generalsekretær i Dansk Skoleskak.

En del af dem var givetvis også med sidste år, men næste år får de ikke muligheden for at vende tilbage. Årets landsfinale bliver nemlig den foreløbig sidste, som bliver arrangeret i et fællesskab mellem Dansk Skoleskak og Børnenes Hovedstad.

Børnene får formentlig mere ud af det her end af en helt almindelig dag i skolen. Der er forskning, som viser, at børnene får mere ud af at spille skak end af almindelig matematik.

Dansk Skoleskak er en frivillig og samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation, som blev grundlagt i 1960. Dansk Skoleskak bygger på en idé om, at skoleskak styrker børn og unges faglige og sociale udvikling og på den måde hjælper flere til et liv med læring og uddannelse.

Skak er bedre end matematik

En dag med skak er ikke blot en halv fridag, men derimod en dag med masser af læring, mener de hos Dansk Skoleskak.

- Det, som vi kan med skak, er at lære børnene at tænke sig om og have respekt for, at andre også skal have tid til at tænke sig om. Så på den måde er skak en metode til at få børnene ned i tempo, siger Mads Jacobsen, som mener, at skak er lige så meget værd som klassisk undervisning.

