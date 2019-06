Fredag gentages den store kartoffelfest for ældre borgere

Billund: Kartoflerne har haft en hård start på tilværelsen i år, men de skulle være klar fredag 14. juni, hvor kartoffelsponspor Jørgen Pedersen donerer nye kartofler til Billund Kommunes Kartoffellaug. Lauget sørger for den videre fordeling til kommunens plejecentre, hvor kartoflerne kort efter kommer på middagsbordet.

Laugsbrødrene, kartoffelvasker-lærlinge og hjælpere fra centrenes vennekredse samles om morgenen på Grindsted Landbrugsskole/Tronsøskolen for at skrubbe kartofler og gøre snapsen klar til middagen.

I Grindsted festliggøres dagen yderligere ved, at de tre plejecentre får besøg af en hestevogn, kørt af laugsbroder Preben Lassen og med to godmodige nordbagger spændt for. Det er et syn, som mange af plejehjemsbeboerne sætter pris på.