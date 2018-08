Fransk families hund er fortsat forsvundet: De udlover dusør på 5000 kroner

Billund: En fransk børnefamilie på ferie i Billund er efterhånden så stressede og pressede, at de nu giver en dusør på 5000 kroner til den eller dem, der kan finde deres lille sort-hvide cocker spaniel, der i forskrækkelse løb væk fra deres autocamper sidste onsdag. Sammen med en lille gruppe danskere har de gennemsøgt gader, skove og alverdens områder i og omkring Billund, Grindsted, Filskov. I tirsdags blev Grene Sande gennemsøgt.

- I går havde vi en specialsporhund, en tjekkisk ulvehund, til at søge i syv timer. Der blev fundet spor af færd, men det var gammel færd, fortæller Henriette Tullesen, der hjælper den franske familie - ikke kun med eftersøgningen, men også med mad og lidt husly.

Familien skulle have kørt mod Frankrig i dag (torsdag den 23. august), men kan ikke få sig selv til at køre og efterlade deres 7-årige hund til en uvis skæbne.

- Vi har to børn på fem og ti år, som virkelig savner deres hund, og som er meget kede af det, og vi har to katte derhjemme, som er meget tætte med vores hund. De sover i den samme kurv, fortæller Ann, moren i familien, i telefonen, grædefærdigt.

- Vi skulle have været hjem i sidste uge, og det er rigtig dyrt for os, men vi bliver bare nødt til det her, siger Ann, der arbejder som socialrådgiver, mens hendes mand er lærer.

- Vi har en meget lang køretur til det vestlige Frankrig, som tager to-tre dage, og vi vil bare så gerne have vores hund med hjem.

Familien giver udtryk for stor udmattelse - de har ledt dag og nat alle dage, de har gået og cyklet rundt fra tidlig morgen til sen aften.

Hunden har desuden brug for medicin. Den er mest hvid, men med sorte ører. Hunden er steriliseret og er syv år gammel - og har haft et voldsomt liv, inden familien tog den til sig. Det er vigtigt ikke at forsøge at kalde hunden til sig, men i stedet ringe på 23236870.