Fransk cocker spaniel er spottet ved Give: Familiens humør svinger fra øjeblik til øjeblik

Den franske cocker spaniel blev mandag set ved Give - også af sin "mor" Ann fra Frankrig. Familien vil gøre alt, hvad de kan for at få deres hund med hjem.

- Vi så både billeder og en lille video, så selvfølgelig er vi her. Vi er kommet for at hente vores familiehund hjem, fortæller Jean-Paul, der udtrykker stor taknemmelighed over al den venlighed, gæstfrihed og velvillighed, de møder fra danskerne, som bliver ved med at se efter deres elskede hund.

Billund Kommune: Den franske cocker spaniel, der i ren forskrækkelse løb væk fra sin familie for en måned siden på Lalandias parkeringsplads, blev spottet mandag. Hun er således i live, og hundens franske familie er lykkelig for gensynet, men endnu en gang er hun løbet væk, og endnu en gang ved familien ikke, hvor hun befinder sig.

Ser man den franske cocker spaniel skal man forholde sig roligt, ikke kalde på den eller tage kontakt til den, ej heller skal man forsøge at gå hen mod den eller indfange den. Den vil blot løbe væk og kan løbe langt på kort tid. Observeres hunden beder eftersøgningsholdet om, at man tager kontakt til Efterlyste Kæledyr: 23236870

Leder og kører rundt

- Vi mødte en ung pige i går (mandag, red.), der havde set hende, og det er helt fantastisk, siger Jean-Paul, der sammen med sin kone Ann og deres femårige datter bor i deres autocamper.

- Her er vand, elektricitet og varme, og det går fint. Vi bruger dagene på at gå og lede og køre lidt og lede igen, forklarer Jean-Paul, der erkender, at deres hund er bange for alt og alle og blot løber og løber.

Med sig har de hundemad og tøj, der lugter af dem, og til spørgsmålet om, hvorvidt de mangler noget til eftersøgningen ud over at folk holder øje, lyder svaret:

- Vi gør det her, fordi vi kan. Min kone bliver nødt til at tage hjem efter 14 dage for at arbejde, men jeg kan stadig blive, siger Jean-Paul, der i øjeblikket ikke arbejder. Hjemme er deres søn på 10 år, som går i skole og er hos sin bedstemor.

Umiddelbart har deres hund tabt sig meget, men den er fuldt ud i stand til at løbe.