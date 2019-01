Tidsforbruget er stort, det er fedt at være i praktik, og de kommunale ansatte skal have det bedre. Sådan lyder det fra Mads Helbo (Radikale Venstre), Heidi Nielsen (Borgerlisten) og Mogens Jørgensen (Dansk Folkeparti), som alle fejrer et års jubilæum i Billund Byråd.