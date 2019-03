- Normalt går det meget stærkt, hvis en vandrutsjebane har en hældning på 45 procent. Men denne her har altså en hældning på 88 procent, siger Lalandia-direktør Jan Harrit.

13-årige Thomas Skov fra Gadbjerg var ikke i tvivl, da han som en af de første havde taget turen i Lalandias helt nye vandrutsjebane. Turen begynder med noget, der mest af alt minder om frit fald, og omkring to sekunder senere har man kørt 41 meter med en tophastighed på op til 40 kilometer i timen.

Billund: - Jeg synes, jeg har prøvet mange vilde vandrutsjebaner, men den her er meget vild.

Den nye vandrutsjebane i Aquadome er 40,9 meter lang. Vandrutsjebanen har en maksimal hældning på 88 procent, og den begynder 12 meter over gulvet. Turen i vandrutsjebanen tager omkring to sekunder, og badegæsten kommer op på en topfart på omkring 40 kilometer i timen. Vandrutsjebanen bruger 90 kubikmeter vand i timen.

Den nye vandrutsjebane er temmelig vild. Thomas Skov har prøvet mange vilde vandrutsjebaner, men den her er nok den hurtigste. Foto: Martin Ravn

Turen begynder 12 meter over gulvet, hvor personen, der skal igennem vandrutsjebanen, hænger i armene og nærmest oplever frit fald ned i den næsten lodrette vandrutsjebane. Det er derfor ikke overraskende, at der kommer god fart på.

Badegæsten begynder med at hænge i armene, og derefter er der næsten frit fald i vandrutsjebanen. Foto: Martin Ravn

Fantastisk

Den professionelle racerkører Kasper H. Jensen var i dagens anledning inviteret til Lalandia for at tage en af de første ture i den nye vandrutsjebane. Han er vant til at køre stærkt, selvom det mest foregår på fire hjul.

Straks efter blev der plads til alle Aquadomes øvrige besøgende, og der var stor begejstring at spore hos både børn og voksne, da de knap to sekunder, som det tager at gennemføre turen, var overstået.

- Fantastisk. Det går så skide stærkt, at man næsten ikke når at tænke, lød det fra Frederik Hansen, som gerne tog en ekstra tur.