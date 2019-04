Fotovognene holdt øje med bilisterne i 790 timer

I gennemsnit har der i løbet af 2018 været en fartkontrol i mere end to timer hver eneste dag et sted i Billund Kommune.

Billund Kommune: Der bliver fortsat holdt godt øje med, at bilisterne kører, som de skal, når de færdes på vejen i Billund Kommune. I løbet af 2018 var der i sammenlagt 790 timer en fotovogn til stede på en af kommunens mange veje for at få et billede af fartsyndere.

Det har gennem tiden haft en gavnlig effekt, at politiet er til stede ved vejene, for det er ikke lige så ofte som tidligere nødvendigt at trykke på knappen og tage et billede for at sende en bøde ud til en bilist.

- Umiddelbart ser det ud som om, at det fortsætter med at gå nedad, men det er ikke i samme tempo, som det tidligere har været. Hvis jeg kigger på, hvor mange fotos vi tager pr. time, så ligger Billund i den lave ende, hvor vi tager 4,63 billeder i timen, fortæller Jesper Engelund, der er fungerende vicepolitiinspektør og leder af færdselsafdelingen hos Sydøstjyllands Politi.