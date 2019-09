Fotoudstilling af Daniel Rye på torvet i Grindsted

Flygter fra klimaet

"Mens vi venter" er et udtryk for den ventetid før regnsæsonen, hvor jorden er så tør, at sandet fyger med vinden, og afgrøderne tørster efter vand.

Mere og mere ustabilt vejr gør, at tørkeperioderne bliver længere og regntiden kort og voldsom.

Landmændene i Malawi og Afrika syd for Sahara har derfor svært ved at dyrke deres marker optimalt og bliver afhængige af nødhjælp for at overleve.

Ifølge den internationale nødhjælpsorganisation CARE vil der i 2050 være omkring 250 millioner klimaflygtninge i verden.