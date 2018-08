Udbrændte træstammer, et halvbrændt skydetårn og et afsvedet og brændt område dybt inde i Lundgård Plantage vidner om skovbranden, som 100 brandfolk fik stoppet.

Krogager: Der er helt stille. Masser af fluer, men helt stille

Lugten er det eneste, der afslører stedet ude fra grusvejen, der fører fra Krogager-Stenderup til Donslund. Den svedne luft af brændt træ fører hen til stedet, hvor skovbranden rasede for en lille uge siden.

Den 27. juli skete det, der ikke må ske. Flammer rasede midt i den store Lundgård Plantage nær Ansager å. Det er en af de store københavner-plantager i området. Et naturklenodie, der var tæt på at gå tabt.

Lokale beboere cykler forbi, biler triller op ad den lille vej, hvor brandbilerne har trukket deres tunge spor. Her kan de nysgerrige nu se de afbrændte, sortsvedne stammer. Det afbrændte græs. Og skydetårnet, der står uden fodfæste til jorden.

Meget er brændt væk, forkullet og dødt. Men allerede nu stikker små grønne spirer frem i den sorte skovbund.

Livet går videre i skoven.

Og brandtomten er trods alt kun en lille bitte sort ø midt i den gigantiske grønne skov.

Et par hundrede meter derfra løber Ansager Å videre med det klare vand, som de 100 brandfolk satte snabelen i for at efterslukke de genstridige flammer.

Ja, livet går videre.