Forureningen i Grindsted bliver fulgt tæt af regionen

Regionen har løbende foretaget undersøgelser af forureningen under Grindsted by. Undersøgelserne viser generelt, at forureningen ikke har ændret sig til det værre. Flere undersøgelser er sandsynligvis på vej.

Grindsted: Forureningen efter det gamle Grindstedværket bliver fortsat fulgt tæt af Region Syddanmark. Tilbage i 2011 vedtog regionen en række nye undersøgelser af de forskellige giftdepoter og grundvandet under byen, i hvad der blev kaldt "handleplan 2 for forureningen i Grindsted by". De undersøgelser har gennem årene ført til flere rapporter, som alle kan findes på regionens hjemmeside. I løbet af i år bliver der fulgt op på det hele med henblik på, om der er behov for en handleplan 3. - Nu får vi kigget på resultaterne af, hvad der er lavet indtil nu, og så får vi samlet op på, hvad vi mangler, og hvad vi skal lave fremover. Der kommer en handleplan 3 ind i billedet. Vi skal kigge på, om der er behov for en handleplan 3, og hvad den i så fald skal indeholde, siger Lone Dissing fra afdelingen for Miljø & Råstoffer i Region Syddanmark, som er projektleder på Grindstedprojektet. Hendes forventning er, at det allerede er i løbet af i år, at der kommer en opdateret plan for, hvilke undersøgelser der venter fremover. - Handleplanen skal først behandles politisk, og det bliver formentlig i 2. halvdel af 2018, tilføjer hun.

Forurening i Grindsted Debatten om forureningen i Grindsted er genfødt, efter at nye forskningsprojekter fra Danmarks Tekniske Universitet er offentliggjort.Man har igennem mange år vidst, at der er sivet det kræftfremkaldende stof vinylklorid ud i Grindsted Å fra de nedgravede giftdepoter.



Den nye forskning har nu sat tal på, at åen hvert år belastes af over 200 kg vinylklorid, og forskerne har samtidig rimelig præcist lokaliseret, hvor den største udsivning finder sted.