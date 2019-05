Forurenede kloakker forgifter ikke boligerne i Grindsted

En undersøgelse af boliger over forurenede kloakker i Grindsted viser, at forurenede dampe ikke trækker op i husene.

Grindsted: Der er ingen boliger, som er i sundhedsrisiko, selvom forureningen under Grindsted by visse steder er trukket ind i kloaknettet.

Det er resultatet af den undersøgelse, Billund Kommune har haft kørende siden januar.

Baggrunden for undersøgelsen var, at man i efteråret opdagede, at der trak forurenet grundvand ind kloaknettet i visse områder i byen. Især ved et område omkring Fyrrestien var der til tider meget høje koncentrationer af klorerede opløsningsmidler i luften i kloakken. Man var derfor bekymret for, at dampe fra det forurenede vand kunne trække op i de nærliggende huse.