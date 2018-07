Fortsætter hele weekenden: Brandfolk er stadig i sving i Lundgård Plantage

Lørdag morgen brænder det stadig i Lundgård Plantage. Det oplyser vagtchefen ved Sydøstjyllands Politi, Morten Marnow.

- De er stadig i gang med efterslukningen derude, og det vil de formentlig være resten af weekenden, lyder det fra vagtchefen i Horsens.

Politiet er dog ikke længere selv til stede ved plantagen. De trak deres kommandostation og indsatsleder tilbage sent i aftes og lader nu Indsatsleder Brand om at klare skærene.

Det er dog muligt, at politiet igen skal ud på stedet for at vurdere, om man kan finde en brandårsag.

- Det må vi se på, når efterslukningen er overstået. Men vi har foretaget nogle afhøringer, og så må vi se, når vi får lagt det hele sammen, hvad der reelt er tilbage, siger Morten Marnow.

Han vidste tidligt lørdag morgen ikke, hvor mange mand, der fortsat er i sving i plantagen. I aftes lød meldingen fra beredskabsdirektør ved Trekantområdets Brandvæsen, Jarl Vagn Hansen, at man ikke kendte det præcise antal, men at der var bestilt forplejning til 100 mennesker.

På Twitter oplyser Trekantområdets Brandvæsen, at der fortsat er tre tankvogne og to slukningstog i aktion i plantagen, og at de bliver udskiftet her til morgen. Derudover er beredskabet også fortsat til stede - og de vil også foretage udskiftninger fra morgenstunden. Endelig er Naturstyrelsen i form af en skovfoged dukket op.