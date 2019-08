Forstærket GGIF drømmer om 1. division inden for to år

Hvis det går efter planen, er der 1. divisionshåndbold i Grindsted om senest to år, men ifølge træneren er det vigtigste ikke tempoet i sig selv.

- Vi har hele tiden taget det i små skridt, som tager den tid, det nu gør, så vi ikke risikerer at lave store visioner uden bund i, siger han.

Femtepladsen var reelt en fjerdeplads i kampen om oprykning, da GOGs andethold ikke kan komme længere i rækkerne, men den pæne placering får ikke Flemming Pedersen til at forhaste håndboldprojektet.

- Omvendt så vi de gange, hvor vi var pressede på skader, at korthuset faldt fra hinanden.

Selvom det var første gang nogensinde, at klubben spillede 2. division, blev det til en femteplads blandt rækkens 12 hold. Dermed levede holdet ifølge træner Flemming Pedersen mere end op til målsætningen om at etablere sig i rækken.

Grindsted: Sidste sæsons goddag til 2. division blev en positiv oplevelse for Grindsted GIFs unge satsning på herrehåndbold.

Både Otterup og Fredericia har således afgivet spillere med 1. divisionserfaring til Grindsted-holdet, og dertil kommer, at den 'gamle' kending Rolf Ravn er vendt tilbage efter flere år med liga og 1. division i Tønder.

Optimal trupstørrelse

Som cheftræneren ser det, vil oprykning inden for to år være realistisk, da han fornemmer, at kernen i holdet bliver i Grindsted på lidt længere sigt. Dog udelukker han ikke oprykning allerede i den kommende sæson, men det kan godt vente.

Træneren råder nu over 12 spillere, som er det antal, han ser som idealet at blande kortene ud fra.

- Jeg har hele tiden sagt, at alle i truppen skal have en rolle, og det ville derfor være at gå på kompromis, hvis vi blev flere på holdet, siger Flemming Pedersen, som i tilfælde af skader kan supplere op med klubbens ligeledes talentfulde U19-hold.

Kun i den yderste teori vil han åbne op for flere spillere inden sæsonstart.

- Så skal det være, fordi nogle af mine gamle venner fra Kolding-tiden som Bo Spellerberg eller Jesper Nøddesbo ringer, men det kan jeg ikke forestille mig, siger han og griner.