Forslag om fripladser: Alle børn skal kunne gå til klaver eller fodbold

Fritid for alle

"Økonomisk fripladsordning for kultur- og fritidsområdet - Fritid for alle!" er et forslag til budgetforhandlingerne.Formålet er at udvikle et unikt koncept for økonomisk fripladsordning inden for kultur- og fritidsområdet i Billund Kommune.



Fripladsordningen skal gøre det muligt for alle kommunens børn og unge at deltage i tilbud inden for kultur- og fritidsområdet.