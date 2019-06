Politikerne har i kommunens budget afsat fire millioner kroner om året til etablering af cykelstier. Forvaltningens anbefaling til politikerne er, at de fire millioner fra 2019-pengekassen bliver brugt på et cykelsti ved Hejnsvig. Forslaget er at lave stien på jernbanetracéet fra Boldingvej til jernbanetracéets afslutning syd for Katrinebjergvej. Herefter skal cykelstien føres langs med Bredgade til Hejnsvig.

Tre projekter i Filskov

Kommunen kan dog også vælge at prioritere flere forskellige projekter i Filskov. Det er projekter, som forvaltningen umiddelbart foreslår bliver udsat til 2020.

Det drejer sig blandt andet om en 1,5 kilometer lang cykelsti langs Omme Landevej. Den vil forbinde cykelstien fra Filskov med stenmelsstien fra Sdr. Omme, og på den måde vil der komme en samlet cykelforbindelse mellem de to byer.

Der er desuden foreslået en 400 meter langs cykelsti langs Amtsvejen gennem Filskov for at skabe en mere sikker cykelforbindelse mellem Filskov og Billund, og sidst men ikke mindst er der forslag om at etablere en stenmelssti på de 500 meter, der er mellem den store rundkørsel for enden af Amtsvejen og Filskov Fiskesø. På den måde vil der blive skabt en trafiksikker forbindelse mellem Filskov by og fiskesøen.

De tre projekter i Filskov er estimeret til at koste sammenlagt 3,9 millioner kroner. Forvaltningen foreslår, at de tre bliver lavet i samme ombæring, da det vil give en fordel i forbindelse med etableringen.