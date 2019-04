Ole Velo Jensen ønskede at vriste Vorbasse KFUM Idræt fra af "det kristne" og skifte navnet til til Vorbasse Kultur og Idræt. Det ville et flertal i foreningen ikke, og så valgte han at stoppe efter fire år som formand. Ole Velo er også stoppet som formand for kultur- og fritidsrådet i Billund Kommune. - Jeg repræsenterer jo ikke længere nogen forening, siger han. Foto: Martin Ravn

Uenighed om værdier og ståsted har fået Ole Velo Jensen til at stoppe som formand for Vorbasse KFUM Idræt. Den 800 mand store forening skal nu ud i ekstraordinær generalforsamling for at finde ny formand.

Vorbasse: En strid om foreningens navn og tilknytning har nu ført til, at Vorbasse KFUM Idræt står uden formand og et bestyrelsesmedlem mere. Ole Velo Jensen er stoppet som formand, efter at han på generalforsamlingen fik sit forslag om et nyt navn stemt ned. Forslaget gik ud på at ændre foreningens navn fra Vorbasse KFUM Idræt til Vorbasse Kultur og Idræt. Ole Velo Jensen ønskede dermed at vriste foreningen fri af de kristne værdier, som KFUM bygger på. - KFUM står for at udbrede det kristne budskab. Det bryder jeg mig ikke om, og jeg synes heller ikke, at det er folkeoplysende, siger den nu forhenværende formand. Han valgt ikke at genopstille, efter at et flertal med stemmerne 43 imod og 18 for forkastede forslaget. - Det var da meget ærgerligt, men det er demokratiet, der har talt. Generalforsamlingen vil i én retning, jeg vil i en anden, og så må jeg gå, lyder det fra Ole Velo Jensen, der har været formand for foreningen i fire år. - Jeg kom med på afbud dengang, fordi man ikke kunne finde nogen, siger han.

Der er ingen tvivl om, at Vorbasse har en stærk kristen gruppe, og jeg synes, det er fattigt, hvis de ikke går ind og tager ansvar for den beslutning, de har været med til at træffe på generalforsamling. Ole Velo Jensen

Vorbasse KFUM Idræt skal inden eller ved den ekstraordinære generalforsamling 24. april have finde to medlemmer mere til bestyrelsen. Arkivfoto

Mails til 800 Nu skal foreningen så ud at lede igen. En mail er sendt til alle 800 medlemmer, og økonomiformand (kasserer, red.) Dinna Vejgaard er optimist og mener, at man nok skal få fundet de to bestyrelsesmedlemmer, der mangler. Hun ser striden om navnet som udtryk for, at foreningens historie betyder meget for et flertal af medlemmerne. - Der er en lang historie bag en forening fra 1953, som altid har været en del af KFUM også. Forslaget gik jo på, om det har noget at gøre med en idrætsforening anno 2019, og det er der et flertal, der synes, at det har. Så er det sådan, og jeg mener, at vi er stadig en forening, der kan rumme alle - uanset, hvad man tror på, siger hun.

Farvel til fælleskommunalt råd Efter generalforsamlingen valgte Ole Velo Jensen også at forlade posten som formand for Billund Kommunes kultur- og fritidsråd. Her var han valgt ind som repræsentant for idrætsforeningerne. Her er Hanne Lorenz fra De grønne pigespejdere i Gridnsted trådt til som formand indtil næste møde. Forvaltningen er i gang med at finde ud af, hvem der skal erstatte Ole Velo Jensen.