Forslag: Genbrugsbeholderen skal ud til vejen

I dag henter renovationsmedarbejderen gerne genbrugsbeholderen inde på en privat grund. Men måske bliver det i fremtiden et krav, at beholderen bliver stillet ud til skel.

Billund Kommune: Det kan i fremtiden meget vel blive sådan, at genbrugsholderen skal stilles ud til vejen, hvis man som privatperson ønsker at få den tømt. I dag går renovationsmedarbejderne gerne op til 20 meter ind på en privat grund for at hente genbrugsbeholderen og stiller den tilbage igen, men det kan meget vel snart være slut. I hvert fald lægger Billund Kommune til, at der i fremtiden kan komme mere restriktive regler, så beholderen skal stilles ud til skel.

Årsagen er, at renovationsmedarbejderne jævnligt oplever problemer i forhold til adgangen, når de skal hente en genbrugsbeholder på en privat grund. Reglerne siger blandt andet, at genbrugsbeholderen højst må stå 20 meter fra skel, at den skal være synlig, at der skal være uhindret adgang, at låger og døre skal kunne stå åbne af sig selv, der skal være belysning, ligesom grundejeren skal udføre den nødvendige glatførebekæmpelse. Underlaget skal desuden være plant.