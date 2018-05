Forsker: Dårlig normering kan ses på børns stressniveau

Billund: En god normering - altså mulighed for at en voksen pædagog har tid og overskud til at se og høre det enkelte barns behov og adfærd - er essentielt for et barns trivsel og udvikling. Det er flere forskere og interesseorganisationer enige om.

I Billund Kommune har normeringen i dagtilbud været et varmt emne under valgkampen - her lovede stort set alle politikerne bedre normeringer, for kommunen ligger ikke godt i statistikken. Ifølge tal fra KORA - det nuværende Vive - Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd er der 8,2 børn per voksen i børnehaver og 4,7 børn per voksen i vuggestuer. Dermed er der langt til BUPL's anbefalinger på tre børn per voksen i vuggestue og seks børn per voksen i børnehaven. Billund Kommune adskiller sig også i forhold til de omkringliggende kommuner.

Ifølge tal fra kommunen selv vil det koste ikke mindre end 24 millioner kroner årligt at indfri BUPL's anbefalinger, men flere scenarier, der er knap så dyre er blevet præsenteret i børneudvalget, der lige nu stadig diskuterer sagen.