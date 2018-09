Fornyet håb for forsvundet cocker spaniel: Fransk familie er vendt tilbage til Danmark

Den franske familie, her tilbage i Billund, er knuste over, at de endnu ikke har fundet deres cocker spaniel. Foto: Martin Ravn

Den franske familie, der for en måned siden, mistede deres cocker spaniel ved Lalandia, er vendt tilbage for at fortsætte eftersøgningen. Hunden blev sidst set den 3. september.

Billund Kommune: Håbet om at finde den franske cocker spaniel, der løb væk fra Lalandias parkeringsplads for en måned siden, er stadig intakt. Den franske familie er vendt tilbage til Danmark, og både de og de danskere, der har hjulpet dem med at lede undervejs, beder nu alle om hjælp. Det vigtigste er, at alle holder øjne og ører åbne. Hunden blev nemlig set i området mellem Billund og Grindsted den 3. september. Her sad den, da Helle Kirkegaard kom kørende i sin bil. Hun fik både taget billeder af tæven, der er 7 år, og lavet en lille video, men da hun gik ud af bilen, gik den væk. Det hjalp heller ikke Helle Kirkegaard at tage sin egen hund ud af sin bil. Den franske cocker spaniel viste ingen interesse, men forduftede stille og roligt. - Så lige nu handler det om, at vi finder ud af, hvor hun er. Man må ikke prøve at indfange hende, for hun vil bare forsvinde, siger Helle Kirkegaard, der har været med i eftersøgningen.

Fakta Hunden er en cocker spaniel, hvid med sorte ører og aftegninger, en tæve på 7 år. Hun er med sikkerhed set den 3/9-18 imellem Grindsted og Billund. Det er usikkert, om hun er set igen på Stilbjergvej den 6/9-18. Har nogen set hende efter den 3/9-18 modtages oplysninger gerne. Familien har brug for alle oplysninger, der kan give dem vished for, hvor hundene befinder sig, eller hvad der kan være hændt med hende.Nye oplysninger skal ske til Efterlyste Kæledyr på tlf. 23236870 eller til politiet på 114.

Gumande har været væk i over fire uger, men hun kan sagtens blive familiehund igen, forsikrer eftersøgningsteamet. Foto: Privat

Kald hjælper ikke Den franske turistfamilie, der i august mistede hunden, da den løb væk fra parkeringspladsen ved Lalandia, da den blev forskrækket, er kommet tilbage til Danmark for at fortsætte eftersøgningen. De ankom i mandags og kan blive i mindst tre uger. De har deres datter med, mens deres søn bliver passet og går i skole hjemme i Frankrig. - Deres vedholdenhed er helt utrolig, og vi vil rigtig gerne hjælpe dem, og vi håber, at alle vil gøre deres for at holde øje med hende, men samtidig er det meget vigtigt ikke at overgøre det, fortæller Helle Kirkegaard. - Det handler om at holde øje, når man alligevel er ude at køre, køre lidt langsommere og kigge lidt mere. Vi beder alle borgere i Billund, Grindsted og omegn at holde øje, siger Helle Kirkegaard. Hunden, der ikke adlyder kald fra andre end familien, er en hund, der har haft et hårdt liv som "hvalpefabrik", før hun kom til familien for godt et år siden.