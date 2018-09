Grindsted: Lørdagens speedwayulykke i Grindsted, hvor den 21-årige Holsted-kører Martin Steen Hansen fik flere brud på ryggen og et par mindre hjerneblødninger, har gjort stort indtryk i den lokale klub.

Der var lørdag åben træning for alle klasser, og en del af Grindsted Speedway Klubs medlemmer var således øjenvidner til hændelsen, som skete ved 15-tiden. Klubformand Kenneth Emil Nielsen var kort forinden kørt hjem, men efterfølgende har hans mobil ikke ligefrem været stille.

- Lørdag og søndag har jeg talt med rigtig mange mennesker, for når sådan noget sker, taler man om det i hele speedwayverden inklusiv udlandet, siger han.

Kenneth Emil Nielsen har i sine mange år med speedway oplevet mange grimme styrt i Grindsted, men han mindes ingen med så voldsomme konsekvenser. Børn var også til stede under lørdagens træning, men selve styrtet så efter sigende ikke så grimt ud, som det viste sig at være.

Banen var der ifølge formanden intet at udsætte på, og klubbens medlemmer gør, hvad de kan for, at især børnene har mulighed for at få stillet alle de spørgsmål, de måtte tumle med.

- Da han var blevet fløjet væk, tog nogle af vores 'gutter' hurtigt over og forklarede de tilstedeværende børn, at den slags desværre sker engang imellem i sporten, siger han og fortsætter:

- Onsdag har vi klubmesterskaber for de små, og der regner vi også med at tage en snak med dem, hvis nogen har brug for at tale mere om det.