Formand om halanalyse: - Vi vil i dialog med foreningerne

Flere foreninger har givet udtryk for, at de savner en dialog omkring den nye halanalyse. Dialogen kommer, lover formand for unge- og kulturudvalget.

- Foreningerne var blevet lovet, at de skulle tages med på råd, og det skal de selvfølgelig. Jeg er godt klar over, at analysen har skabt panik derude, siger Stephanie Storbank.

- Der er ingen tvivl om, at vi vil dialogen. Det har aldrig været tanken, at den halanalyse skulle stå alene. Vi vil meget gerne høre, hvad de forskellige foreninger har at sige om den, fastslår hun.

Skal man flytte sig, skal det give mening. Det vil det ikke gøre for små håndboldspillere, der selv kan cykle hen i hallen. Men for nogle voksne, kunne det måske godt give mening.

På tværs af kommunen

Et af de elementer i analysen, som har givet mest debat, er den del, der lægger op til, at man skal se halkapaciteten som samlet i hele Billund Kommune og ikke kun ser på, om den og den forening har lige akkurat de haltider, foreningen gerne vil have.

Det har fået flere til at pege på, at det både vil være noget bøvl at fragte redskaber og andre materialer rundt, og at det desuden vil ødelægge det miljø, man får opbygget, når for eksempel små håndboldspillere kan se de store spille i den samme hal.

- Vi skal ikke se så firkantet på det. Er man voksen, og skal man i forvejen køre fem kilometer for at komme til sin sport, så gør det måske ikke den store forskel, om man i stedet skal køre ti kilometer. Jeg ved, at nogen har været ude og se mikrohallen i Vesterhede og har opdaget, at den er rigtig god. Men hvis man ikke kender den, så tænker man selvfølgelig, at der vil man ikke ud, siger Stephanie Storbank.

Hun synes, lige som flere fagforeningsfolk har givet udtryk for, at det skal være nemt at dyrke motion for dem, der gerne vil det.

- Men vi kan ikke have alle tilbud alle steder. Vi kan for eksempel ikke have en springgrav i alle byer, siger hun.