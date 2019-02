Formand om biogas-anlæg: Vi kan ikke tåle, at det lugter indover vestbyen

Intet er afgjort om et kæmpe biogasanlæg vest for Grindsted. Først skal det undersøges grundigt, hvordan det vil påvirke miljøet. Lugt over vestbyen er ikke acceptabelt, siger både borgmester og udvalgsformand.

Grindsted: Billund Biogas kan blive virkelighed på marken ved siden af Billund Vand vest for Grindsted, men intet er afgjort endnu. Det understreger Per Nyhus (DF), formand for teknik- og miljøudvalget.

Politikerne har modtaget en forespørgsel fra firmaet bag anlægget og har netop besluttet, at kommunen skal i gang med at lave en ny lokalplan for området, herunder en såkaldt VVM-vurdering, der skal redegøre for, hvordan anlægget vil påvirke miljøet, herunder hvilke lugtgener, der vil komme fra det.

Og netop lugtgener har været det, der for nylig har bremset andre biogasanlæg i både Kolding og Esbjerg.

Per Nyhus er da heller ikke i tvivl om, hvad han mener om dén ting:

- Her ved os har vi ofte vestenvind, og så er det enkelte huse i Loft, det vil gå ud over. De bor på landet, og der er en landbrugsejendom som nabo. Det kan man nok godt leve med. Men vi kan ikke tåle, at det lugter indover vestbyen i Grindsted, siger Per Nyhus.