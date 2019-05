Formand for Hjerteforeningen Billund hædret med guldnål

Sdr. Omme: Birgit Lorentsen fra Sdr. Omme modtog Hjerteforeningens guldnål ved det årlige repræsentantskabsmøde og frivilligdag.

Birgit Lorentsen har været formand for Hjerteforeningen Billund siden 2008. Ud over tilknytningen til hjertesygdom har hun en baggrund som sygeplejerske med, som giver et nært kendskab til hjertesyges udfordringer.

Formand for Hjerteforeningen, professor og dr.med. Christian Hassager, overrakte guldnålen til Birgit Lorentsen med ordene:

- Med din baggrund har du nogle særlige forudsætninger, da du kan se og forstå sagerne fra flere sider. Det hjælper både dig og ikke mindst andre til at forstå, hvordan man bedst lever med en hjertesygdom. Du bliver desuden betegnet som handlekraftig, at du leverer mange input, og i rollen som formand for Hjerteforeningen Billund er du altid er meget klar i mælet. Du står i spidsen for lokalforeningens mange aktiviteter, blandt andet hjertemotion, hvor du ikke er bleg for selv at træde til og undervise, hvis fysioterapeuten er forhindret.