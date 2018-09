Billund: LAG Vejen-Billund har forlænget ansøgningsfristen i forbindelse med den sidste frist i 2018, idet man har fået ekstra midler til rådighed ved den sidste ansøgningsrunde i år.

- Vi har haft et projekt, som desværre ikke kunne gennemføres indenfor fristen og har derfor 300.000 kr. ekstra til rådighed, fortæller formanden for LAG Vejen-Billund, Børge Jensen.

- De penge vil vi meget gerne have ud at arbejde i denne ansøgningsrunde sammen med de ca. 800.000 kr., vi allerede har annonceret. Fristen er derfor forlænget til 26. september, siger han

Via LAG Vejen-Billund er der mulighed for at søge tilskud til projekter, som bidrager til at skabe vækst for erhverv og turisme samt gode rammer i landdistrikterne ved at fastholde og etablere arbejdspladser igennem etablering og videreudvikling af mikrovirksomheder, styrke samarbejdet mellem erhvervs- og turismeaktører igennem nationale og internationale samarbejdsprojekter samt ved at skabe attraktive faciliteter og igangsætte aktiviteter i landdistrikterne til glæde for borgere og turister.

Interesserede ansøgere kan kontakte koordinator Merethe Juul på tlf. 20285668, e-mail lagvejenbillund@gmail.com for vejledning og bistand i ansøgningsprocessen.