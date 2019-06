Forfatter og journalist Martin Ellermann advarer i sin nye bog "Dræbende floskler" mod at binde sin identitet op på ens job - eller for den sags skyld de ting eller penge, man ejer.

Billund: "Du er ikke dit job, og du er ikke dine ejendele, og du er ikke, hvor mange penge, du tjener. Og din arbejdsgiver skal holde op med at kræve en særlig dedikation og inderlighed fra dig. De har ikke krav på at besidde dig som menneske". Journalist og forfatter Martin Ellermann, der er opvokset i Billund og debuterede som forfatter med bogen "Sommedrys" sidste år, har skrevet en ny bog, hvori han advarer imod at binde sin identitet op på ens job.

- Sørg for at adskille dig fra det, du laver, ellers kan det gå galt, siger forfatter, Martin Ellermann, i sin nye roman "Dræbende floskler".

I romanen møder vi Silja, der er specialist inden for et meget afgrænset felt. Hun har svært ved at se, at hendes indsats skaber nogen form for mening eller værdi i verden.

- Vi ønsker alle at gøre noget meningsfuldt og skabe gode relationer på arbejdet. Finde et sted at høre til. Men daglige rutiner og ensformige dage kan skabe flygtige og overfladiske relationer, hvor arbejdsglæden og det meningsfulde går tabt, siger forfatteren.