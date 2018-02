Foreningslivets succes i Vorbasse bider sig selv i halen

Vorbasse Boldklub har svært ved at sætte en fuldtallig bestyrelse, men det er nødvendigt for at kunne fortsætte arbejdet. Der er blevet længere mellem de frivillige.

Vorbasse: Et mættet frivilligt marked. Det kan være derfor, Vorbasse Boldklub mangler to til en bestyrelse på fem. Derfor afholder foreningen ekstraordinært bestyrelsesmøde torsdag den 8. februar, hvor man håber, at der er fundet to til at fortsætte arbejdet i foreningen fra 1912.

- Jeg tror, det har meget at gøre med kulturen i Vorbasse. Mange i bestyrelsesarbejdet begyndte i starten af 20'erne. Nu rejser den gruppe væk fra Vorbasse for at studere eller rejse, og for mange børnefamilier er det et stort nok projekt i sig selv at have børn, så de engagerer sig ikke på samme måde, mener afgående formand Torben Due, der selv flytter til Egtved og derfor ikke kan se sig selv fortsætte arbejdet i Vorbasse.

To andre bestyrelsesmedlemmer har henholdsvis valgt at skulle arbejde mere og er flyttet til Esbjerg for at studere.

Torben Due håber, at der kan findes to nye bestyrelsesmedlemmer, for det er nødvendigt med en fuldtallig bestyrelse for at fortsætte arbejdet.

- Der er en del arbejde, men det kan godt handle om, at markedet er mættet. Vi er 62 foreninger i Vorbasse i et sogn med 1200 indbyggere, siger Torben Due.