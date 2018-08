Der kommer meget godt ud af samarbejde. Det mener Sdr. Omme Borger & Erhverv og Sdr. Omme Landsbyråd, som har inviteret en flok politikerne til byen for at vise resultaterne af de seneste års projekter frem.

Sdr. Omme: Se, hvad vi får ud af det, når vi arbejder sammen.

Det er budskabet, som Sdr. Omme gerne vil ud med, når byen i form af det lokale landsbyråd og borgerforening inviterer en række byråds- og folketingspolitikere på busrundtur lørdag den 11. august.

Igennem de senere år er der sket mange ting i Sdr. Omme: Nyt torv, ny skole og ombygning af idrætscentret til et multicenter for at nævne nogle stykker. Mere er på vej med blandt andet det kommende naturrum i anlægget.

Fornyelsen er sket med penge fra både ministerier, kommunen, fonde og egen frivillig arbejdskraft.

Det er glæden over den store udvikling i landsbyen, som har fået de to foreninger Sdr. Omme Borger & Erhverv og Sdr. Omme Landsbyråd til at tage initiativ til busturen.

- Vi vil vise, at der er et godt sammenhold i byen, og at vi har fået nogle projekter op at stå. Vi synes, det er vigtig at vise, at der kommer noget ud af det: At både deres og vores ressourcer - både frivilligt og økonomisk - er godt givet ud, siger Søren Nielsen, formand for Sdr. Omme Borger & Erhverv.