Foredrag om sundhed

Grindsted: Torsdag 4. oktober kan man høre et foredrag med Bi Rask Julius, der handler om hendes to år på den medicinske seers kost.

Bi Julius har i to år fulgt kostprincipperne fra Anthony William, og det har haft en positiv effekt på hendes krop. Meget af Bi Julius' sygdomshistorie er her efter to år væk eller markant nedsat.

Hendes sygdomshistorie er blandt andet gentagende blærebetændelser, betændelsestilstand i kroppen i 30 år og umulig cyklus, hovedpine/migræne, energiforladt, sukkernarkoman, stress, depression og angstanfald.

Foredraget vil blandt andet omhandle, hvilken forvandling kroppen har taget ved at følge disse kostprincipper, og det er ikke så lidt, der er sket. Bi Julius vil også fortælle, hvem Anthony William er og hvad det hele går ud på.

Hvad er No Go's, og hvordan kommer man i gang.