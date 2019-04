Forældreopråb til politikere: Beslutning om nye legepladser sendt til hjørne

Politikerne vil nu se nærmere på kommunens legepladser for at være sikre på, at de træffer den rigtige beslutning om fremtidens legepladser.

Billund: Skal Tingstedet have 14 små legepladser spredt rundt i hele kvarteret, eller skal de mange smålegepladser erstattes af én større kvarterslegeplads? Det har der ikke været helt enighed om, og derfor bliver den endelige beslutning nu udskudt, indtil sagen er blevet bedre belyst. Billund Kommune har haft som plan at samle de mange små legepladser til én større af slagsen, men det er en idé, som beboerne på Tingstedet ikke har bakket op om. De har givet udtryk for, at de hellere vil beholde de mange små legepladser, og derfor vil kommunen nu se nærmere på, om det er den rigtige strategi, der er ved at blive udført. - Vi sender sagen lidt til hjørne, og så vil vi bruge noget tid på at tage rundt og se på de legepladser, vi har for at se, om det er sådan, vi ønsker det i fremtiden, siger Per Nyhus (DF), der er formand for teknik- og miljøudvalget i Billund Kommune.

Mange legepladser Der er i Billund Kommune temmelig mange offentlige legepladser, hvilket er en af årsagerne til strategien med at nedlægge nogle legepladser for i stedet at lave nogle større og bedre af slagsen.



I Billund Kommune er der 135 offentlige legepladser til kommunens cirka 26.500 indbyggere. Til sammenlægning er der i Kolding Kommune 21 offentlige legepladser til kommunens 90.000 indbyggere.

Beboerne er tilfredse Byrådet har vedtaget en legepladsstrategi, hvor det er planen, at de mange små legepladser skal samles til færre, men til gengæld større enheder. Udførelsen af strategien skal tage sin begyndelse på Tingstedet, men et møde med beboerne i området har gjort, at planerne foreløbig er udsat. - Vi har haft et møde med beboerne på Tingstedet, hvor de gav udtryk for, at det, de har i forvejen, slet ikke er dårligt. De gav udtryk for, at de ikke ønskede sig en kvarterslegeplads, konstaterer Per Nyhus.

Går lidt længere tid De offentlige legepladser i Billund Kommune er generelt i dårlig stand. Da der desuden er mange af dem i Billund Kommune, er det en del af strategien, at en del legepladser skal nedlægges, og at der i stedet skal opføres nogle nye. Beslutningen om at sparke realiseringen lidt til hjørne kommer dog også til at gå ud over tidsplanen. - Det gør, at der kommer til at gå endnu længere tid, inden vi kommer i gang, men det må hellere være sådan, og vi så gør tingene ordentligt, siger Per Nyhus. Kommunen har afsat 1,5 millioner kroner til legepladser på Tingstedet.