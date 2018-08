Forældrenes stores stjerner gik på gulvet med ungerne

Grindsted: Opmærksomheden var knivskarp, og alle gjorde, hvad der blev sagt i arenaen i Magion søndag eftermiddag. Her svingede landsholdikonerne fra håndboldens verden, Lars Krogh Jeppesen og Jesper Nøddesbo, boldene rundt om sig, over sig, nedenunder sig og ad alle mulige andre vinkler for at træne børnene, der havde tilmeldt sig arrangementet Træn med stjernerne, som er et indslag i Trekantområdets festuge.

Og børnene arbejdede for at holde trit, og der lød ikke så meget som et kny, da Lars Krogh Jeppesen opfordrede til, at det godt måtte gå lidt hurtigere.

Martin, 14, Simon, 14, og Tiago, 13, nød udfordringerne.

- Det er ikke det samme, som det plejer at være. Når vi normalt varmer op, så er det mest løb. Her er der mere leg, og det er fint, lød det fra Tiago før bolden og de to stjerner slugte al opmærksomhed igen.