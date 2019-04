- Jeg havde givet en hånd med ved et julearrangement i børnehaven, og på grund af mange sygemeldinger, var alt bare kaos. Da fik jeg øjnene op for, at vi har et problem, sagde hun.

For initiativtager Ann Storbank var det en helt konkret oplevelse, der havde fået hende til at blande sig i debatten om normeringerne.

I dag er jeg her som forælder, men jeg bliver så glad på mine kollegers vegne. Det er fedt at se den store opbakning.

Politikerne er sådan set enige med forældrene, og flere gav udtryk for, at demonstrationen bestemt gjorde indtryk. Politikerne har dog knap så travlt som forældrene med, at der skal ske noget.

- Det tager tid, men vi er i gang, og jeg synes, at man bruger "Børnenes Hovedstad lidt som en pression, sagde borgmester Ib Kristensen (V).

Han takkede nej til tilbuddet om at tale til forsamlingen. Det ville Ann Charlotte Gaardsvig Vilstrup (S) til gengæld gerne og greb megafonen foran Magion.

- Det er fantastisk at se jer, og det gør et stort indtryk. Jeg tror, Billund Kommune er over minimumsnormeringen næste gang, vi måler, men det stopper ikke her. Vi skal fortsætte det, vi er gået i gang med, for det forpligter at være Børnenes Hovedstad, sagde hun.