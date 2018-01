Forældre råber op: Vi mangler pædagoger!

Der er alt for få pædagoger i Billund Kommunes institutioner. Det mener en gruppe forældre, som ser pædagogerne have meget travlt og alligevel ikke have tid til at gøre deres arbejde ordentligt. Nu forsøger de at råbe politikerne op.

En af de 24 forældre, som har underskrevet brevet, er Charlotte Brink Bay. Hun er nærmest rystet over at se, hvor travlt pædagogerne i kommunens daginstitutioner har.

Billund Kommune: Pædagogerne i Billund Kommune bør have nogle flere kollegaer. Det er budskabet i et åbent brev, som en gruppe forældre har sendt til det nye byråd.

Pædagogernes fagforening, BUPL, har ved flere forskellige lejligheder påpeget, at det i Billund Kommune står sløjt til med normeringerne.Politikerne har lovet, at der i fremtiden vil komme flere midler til området, så normeringerne i fremtiden vil blive bedre.

Bliver inddraget

Charlotte Brink Bay har selv været i dialog med en pædagog, som fortæller, at vedkommende på et tidspunkt har oplevet at stå alene med 18 børn. Desuden har hun oplevet selv at måtte give en hånd med i børnehaven, fordi heller ikke pædagoger har mulighed for at være mere end ét sted ad gangen.

- Jeg er lige kommet tilbage på job efter barsel, så jeg har haft lidt ekstra tid til at være i børnehaven. Der har jeg oplevet, at man som forælder lynhurtigt bliver inddraget i at give børn tøj på, når de skal på legepladsen eller på tur, fordi der er så travlt. Børnene bliver overladt til sig selv i situationer, hvor pædagogerne gerne vil være der, men hvor de ikke kan, fordi der måske sidder fem børn på toilettet, siger Charlotte Brink Bay.