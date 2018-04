Forældre i Billund har mange private pasningstilbud

Billund Kommune ligger nr. 17 på listen over de kommuner, som har flest private daginstitutioner.

Det viser en hel frisk opgørelse over antallet af privatinstitutioner dagtilbudsområder, som børne- og socialministeriet netop har offentliggjort.

Billund Kommune: Forældre i Billund Kommune er blandt dem, der har er flest private børnepasningsmuligheder at vælge imellem.

Antal glæder Venstre

Antallet glæder kommunens lokale MF'er Anni Matthiesen, børneordfører for Venstre:

- Det giver forældre det frie valg, og muligheden for lettere at vælge privat pasning til, siger hun.

Mange af de jyske landkommuner ligger højt på listen i forhold til at have mange private muligheder, men det gør sig omvendt i storbyskommunerne.

Er det måske et udtryk for, at det er mere af nød end af lyst?

- Jeg tror, det er helt naturligt, at hvis man bor i et landområde, skaber man flere private pasningsmuligheder, fordi forældrene så ikke behøver at køre så langt med deres barn om morgen.

Skal der være et måltal for børn i privat pasning?

- Nej, det vigtige er bare, at der er det frie valg for forældre, siger Anni Matthisen og tilføjer, at hun dog gerne ser landstallet på 13 procent højere.