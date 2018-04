Forældre hjælper gerne i klasserne men skolebestyrelsen er en anden sag

Snart skal der nye anigter i kommunens skolebestyrelser - og det er dem på billedet, det handler om. Børnene. Her er det børn fra Lynghedeskolen, da den nye skole blev indviet i august sidste år. Foto: John Randeris

Billund Kommunes skoler står overfor skolebestyrelsesvalg. Forældrene står ikke på nakken af hinanden for at være med, men posterne plejer at blive besat, lyder meldingen fra skoleledere.

Billund Kommune: Skal der gøres noget i den enkelte klasse, så er forældrene klar. Derimod er det lidt sværere at engagere forældrene i arbejdet i skolebestyrelsen. Det er meldingen fra skolelederne i denne tid, hvor der er valg til nye skolebestyrelser. Skoleleder på BillundSkolen Lars Aagaard har været skoleleder i 20 år, og her har valget til skolebestyrelsen aldrig været et tilløbsstykke, men det hele plejer at gå op i sidste ende: - I den nuværende periode har vi haft syv medlemmer og tre suppleanter, hvor vi har haft brug for én undervejs, så det har ikke været noget problem, siger Lars Aagaard. På Billundskolen er der valg onsdag aften. - Jeg har fået en tilkendegivelse fra en forælder, og bestyrelsen har også haft fat i nogle forældre, men vi bliver da ikke overrendt, siger Lars Aagaard, der understreger, at man også kan bakke op om skolen i forældreråd eller bare det at deltage i arrangementer.

Valg til skolebestyrelser



Man kan læse mere om skolebestyrelsesarbejdet på Der er valg til skolebestyrelserne hvert 4. år og det kommende valg er i foråret 2018.I den kommende tid er der valgmøder på skolerne, og alle forældre til børn, som er indskrevet i kommunens skoler, indbydes. Man har stemmeret på den skole, hvor ens barn går eller er indskrevet. Der skal vælges syv forældrerepræsentanter til hver skolebestyrelse.Man kan læse mere om skolebestyrelsesarbejdet på skole-foraeldre.dk

Nye forældre viser interesse Tonny Akselsen, skoleleder på Sdr. Omme Skole, hvor der er opstillingsmøde 2. maj, har opfordret forældrerådene i klasserne til at tale om kandidater til skolebestyrelsen. - Det har aldrig været nemt at finde kandidater, og vi har endnu ikke oplevet en afstemning. Vi klarer det ved et opstillingsmøde, fortæller Tonny Akselsen, der oplevede en større tilslutning, da skolen modtog elever fra Filskov. - Måske synes forældrene ikke, behovet er så stort nu, eller måske synes de, det går godt, siger Tonny Akselsen. Skoleleder Dorte Bønning Møller fra Lynghedeskolen, hvor der er valgmøde 30. april, står overfor at skulle formulere nye principper og nye værdier med en ny skolebestyrelse. - Så lige nu er der en rigtig god mulighed for at få indflydelse og især blandt vores nye forældre ser jeg en interesse, siger Dorte Bønning Møller, der også skal have en repræsentant fra børnehaven og specialafdelingen ifølge lovgivningen. - Jeg er sikker på, vi finder dem, vi skal bruge, men det kan da godt være, vi skal ud og prikke lidt til folk, som vi har gjort tidligere, siger Dorte Bønning Møller, der tænker, at folk måske kan være tilbageholdende ved tanken om, at det er hele skolen som organisation, man involverer sig i - og ikke kun i én klasse.