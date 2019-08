Forældre får ret efter klage til Ankestyrelsen: Vi er smadrede, men glade

Tine og Børge Møller Nielsen er lettede over, at deres søn Anders nu kan komme på den samme instition som sine venner. Men de er udmattede af kampen med Billund Kommune. Foto: André Thorup

Anders, der er døv og har Downs syndrom, får efter forældrenes klage til Ankestyrelsen lov til at flytte til et botilbud i Nyborg

Grindsted: Hjemme hos Tine Møller Nielsen og hendes mand Børge Olivarius Nielsen kan de ånde lettet op. Efter i næsten et år at have kæmpet med Billund Kommune om fremtiden for deres søn Anders, der både er døv og har Downs syndrom, har de fået ret. Den 19-årige Anders skal efter endt skoleophold i Fredericia videre til et botilbud i Nyborg, hvor også hans venner skal hen. Billund Kommune besluttede i første omgang, at Anders skulle sendes til et botilbud i Aalborg. Familien klagede til Ankestyrelsen, som kvitterede med at sende sagen tilbage til Billund Kommune, fordi sagsbehandlingen ikke havde været god nok. - Vi er så smadrede efter det forløb, for det har fyldt det hele, og vi har været på overarbejde så længe. Men vi er selvfølgelig glade, siger Tine Møller Nielsen.

Sagen kort I foråret 2018 nævner Billund Kommune for familien Nielsen, at man overvejer, at Anders skal bo i Aalborg i fremtiden..



30. august 2018 bliver Tine og Børge indkaldt til et møde på rådhuset og får afgørelsen forelagt. 9. september klager de til Ankestyrelsen. 5. november sender de en uddybende klage. De ønsker, at Anders skal bo i Nyborg, som hans venner også skal flytte til. 26. februar 2019 hjemviser Ankestyrelsen afgørelsen og pålægger Billund Kommune at behandle sagen på ny, herunder at dokumentere, hvordan tilbuddet i Aalborg konkret vil kunne opfylde det støttebehov, Anders har.



Det har Billund Kommune gjort med det resultat, at Anders i det nye år får plads på det botilbud i Nyborg, som hans forældre hele tiden har sagt ville være det bedste for ham.

Venner For Anders betyder afgørelsen, at han i begyndelsen af 2020 kan flytte til botilbuddet Skaboeshus i Nyborg. - Billund Kommune mener stadig, at han godt kunne være flyttet til Aalborg. Men da der er venteliste her, har kommunen accepteret botilbuddet i Nyborg. Vi er bare glade for, at han kommer til at følges med sine venner, siger Tine Møller Nielsen.

Mange fejl Som tidligere omtalt i avisen, kan det i mange tilfælde betale sig at klage over afgørelser i sociale sager i Billund Kommune. Tal fra Ankestyrelsen viste tidligere på året, at over halvdelen af de socialsager, som borgerne anker til Ankestyrelsen, bliver sendt tilbage til Billund Kommune. Det sker blandt andet, når sagsbehandlingen har været utilstrækkelig. På landsplan var den såkaldte omgørelsesprocent 38 for hele socialområdet, 21 for særlige bestemmelser for voksensocialområdet og 52 for børnehandicapområdet. For Billund Kommune var omgørelsesprocenten i 2017 53 for det samlede socialområde, 50 for særlige bestemmelser på voksensocialområdet og hele 75 for børnehandicapområdet. Siden er det gået lidet fremad. Politikerne i unge- og kulturudvalget har alligevel besluttet at følge mere med i, hvordan det går.