Forårsmessen er lagt i graven: - Konceptet er død

Grindsted: Der bliver ikke nogen forårsmesse i Magion i år.

Messen skulle have været afviklet i weekenden den 3.-4. marts, men torsdag den 15. februar fik de, der havde købt stand til messen en mail om, at messen var aflyst. Der var ikke anført en egentlig begrundelse i mailen.

"Det er med stor beklagelse, at tidspunktet desværre er kommet, hvor vi kan konstatere, at det ikke kan lade sig gøre at gennemføre forårsmessen som planlagt og dermed har besluttet at aflyse den. Vi er naturligvis meget skuffede, men vi ønsker ikke at gennemføre et så stort arrangement, som ikke lever op til såvel udstillernes, egne samt publikums forventninger og derfor bliver hovedkonklusionen desværre sådan", skriver arrangørerne Benny Jensen og Per Søndergaard blandt andet i mailen.

- Vi synes ikke, at der var den nødvendige opbakning, så vi mente, at den ville blive for tam. Så hellere aflyse end at gøre noget halvhjertet, uddyber Per Søndergaard kortfattet omkring aflysningen.