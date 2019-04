Forår er lig med motorcykler i gadebilledet

Thorkild Ebbesen har hele livet interesseret sig for motorcykler. Fra sit ydmyge værksted i Hovedgaden i Billund reparerer han de tohjulede maskiner.

Billund: Foråret er lig med, at motorcyklerne kommer på gaden. De fleste engagerede motorcyklister finder deres tohjulede frem i løbet af marts eller april, og så går det ellers over stok og sten indtil engang i efteråret. Af samme grund er der ved denne årstid ganske travlt hos Billund Motorcykel Service i Hovedgaden. Her står Thorkild Ebbesen og skruer på motorcykler med det formål at få dem ud på vejene. - Alt efter vejret begynder der at komme gang i den i marts eller april, og så fortsætter det helt frem til august. Motorcyklerne skal jo ud at køre, for at noget kan gå i stykker, griner Thorkild Ebbesen, der selv er en erfaren motorcyklist. I sine yngre dage kørte den i dag 62-årige Thorkild Ebbesen gerne 25.000 kilometer hver sommersæson på motorcykel. I dag bliver det til noget mindre.

Foto: Martin Ravn Som ung drømte Thorkild Ebbesen om at få en stor motorcykelforretning. Han endte i stedet med at blive selvstændig MC-mekaniker på deltid. Foto: Martin Ravn

Drømte om stor MC-forretning Egentlig er Thorkild Ebbesen uddannet tømrer. Han er selvstændig, og han arbejder i runde tal halvdelen af sin tid som tømrer og den anden halvdel som motorcykelmekaniker, hvor han er autodidakt. Sådan har det været i 19 år. - Jeg har da engang haft en drøm om at have en stor motorcykelforretning, men det vil koste rigtigt mange penge, hvis der virkelig skal kød på. Så i stedet for valgte jeg at lave de ting, som folk kommer med, siger Thorkild Ebbesen, som derfor lærte sig selv at ordne stort set alt ved motorcyklerne. - Der er noget cylinderarbejde, som jeg sender ud af huset, men ellers laver jeg alt arbejde selv, fortæller Thorkild Ebbesen. Han reparerer alt fra moderne motorcykler til gamle maskiner som sin egen Honda, som i 1979 kostede 31.000 kroner. Nogle gange bliver han også sat på større prøver. - Ind imellem kommer der nogle med nogle gamle Harley'er fra 1920'erne. Det er ret sjovt, når de er så gamle, at reservedelene ikke lige er til at få, men det er nogle, man skal ud og lede efter, griner Thorkild Ebbesen.

Foto: Martin Ravn Halvdelen af sin tid arbejder Thorkild Ebbesen som tømrer, mens han den anden halvdel befinder sig i værkstedet, hvor han reparerer motorcykler. Foto: Martin Ravn

Købte en motorcykel for 100 kroner Interessen for motorcykler har Thorkild Ebbesen haft, siden han var barn. - Dengang stod der nogle gamle motorcykler ude i laderne. De var gamle og blev ikke brugt, for folk skulle hellere have en bil. Så sådan en gammel en kunne jeg få lov til at købe for 100 kroner. Den havde måske stået stille i 15 år, men jeg fik den startet op. Det var sådan, det begyndte, og så greb det om sig, fortæller Thorkild Ebbesen, mens han livligt og med stort engagement fortæller anekdoter om de tohjulede maskiner. Han har gennem årene set mange motorcykler. Nogle skal til det regelmæssige serviceeftersyn, mens andre har skavanker, der skal ordnes, før den igen kan komme ud at køre. For ud at køre - det skal motorcyklerne. Det er derfor, folk bliver ved med at komme forbi Billund Motorcykel Service. - Der kommer da nye kunder hvert år, men der er også nogle, som har været her i mange år. Det må betyde, at de er tilfredse med det, jeg laver, siger Thorkild Ebbesen.