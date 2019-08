For travlt på rådhuset: Ingen kontrol af forbuddet mod haveboringer i Grindsted

Et ønske om at sætte en oplysningskampagne om forbuddet mod haveboringer i Grindsted samt efterfølgende kontrol i gang er skubbet fra 2020 til 2021.

Grindsted: Der bliver ikke iværksat en kampagne for at oplyse borgere i Grindsted om forbuddet mod haveboringer. Der bliver heller ikke sat en kontrol i gang fra kommunens side for at holde øje med, om forbuddet overholdes.

I hvert fald ikke næste år, hvis det står til politikerne i Billund Kommunes teknik- og miljøudvalg.

Politikerne har lige mødtes i denne uge for at få styr på, hvilke ønsker de tager med til budgetforhandlingerne for 2020. Her var et af ønskerne netop at sætte en kampagne i gang og efterfølgende en kontrol af haverne i forbudszonen, men i sidste ende nedprioriterede udvalget sit eget forslag:

- Det er egentlig rigtig godt at lave en oplysningskampagne, og bagefter skulle man så ud og kigge, om der er nogen, som vander. Det er vi sådan set ikke imod, men det vil være et tungt arbejde og tage meget tid, siger Per Nyhus (DF), formand for teknik- og miljøudvalget.