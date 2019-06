For meget skrammel: Genbrugsplads må lukke container

På nærgenbrugsstationerne oplever de, at folk smider en masse skrammel, som ikke hører hjemme i containeren til reperation. Det får nu den konsekvens, at denne container bliver lukket. Arkivfoto

Brugerne af de mindre byers nærgenbrugsstationer har ikke kunnet finde ud af at bruge den såkaldte rep-container som ønsket. Det får nu den konsekvens, at disse containere bliver lukket.

Filskov/Sdr. Omme: Folk har tilsyneladende særdeles vanskeligt ved at finde ud af, hvad der må komme i de forskellige containere på genbrugspladsen. Det får nu den konsekvens, at de små nærgenbrugsstationer føler sig nødsaget til at lukke den container, hvor borgerne har kunnet stille ting, der kunne glæde andre. - Meningen har været, at hvis man havde nogle ting, som med en lille reparation kunne blive brugbart, kunne det blive stillet derind, så andre kunne tage det. Men jeg har ikke oplevet, at nogen har hentet noget. Det er alt muligt skrammel, der bliver stillet derind, fortæller Birgit Rasmussen, der er tovholder for de frivillige på nærgenbrugsstationen i Filskov.

Nærgenbrugsstationer I Billund Kommune findes to "rigtige" genbrugspladser; i Billund og i Grindsted. I Vorbasse, Filskov og Sdr. Omme er der etableret såkaldte nærgenbrugsstationer. De bliver drevet af frivillige genbrugsvejledere, og her har borgerne mulighed for at komme af med de mest gængse former for affald. Mere kompliceret affald, som eksempelvis hvidevarer, elektronikaffald, større mængder byggeaffald og kemikalieaffald kan kun afleveres på genbrugspladserne i Grindsted og Billund.

Nogle læsser bare af I nabobyen Sdr. Omme oplever hendes kollega Poul Erik Andersen samme problematik. - Nogle læsser bare tingene af, og vi frivillige magter simpelthen ikke at gå og rydde op efter folk, siger han. Oplevelsen er, at folk blandt andet smider ubrugelige møbler, senge og madrasser i containeren. Ting, der efter reglerne ellers skal afleveres på en af kommunens to store genbrugsstationer i Grindsted eller Billund. Derfor bliver containeren til ting med påkrævet reparation lukket. Derfor er det fremover kun mindre ting, som kan afleveres til genbrug. - Vi har en anden container, som vi kalder "genbrug", og som er til bøger, kopper, kander og den slags, som folk kan tage. Den bliver ved med at eksistere. Der kommer også for meget ind, men den er lettere at rydde op i, siger Poul Erik Andersen.

Ikke alt kan afleveres Det er i forvejen ikke alt, der kan afleveres på nærgenbrugsstationerne i Sdr. Omme, Filskov og Vorbasse. Elektronik- og kemikalieaffald samt hvidevarer skal til enten Billund eller Grindsted. I begyndelsen skabte det en smule problemer, fordi der især blev afleveret en del elektronik, ligesom det har været nødvendigt at fjerne en container. - I begyndelsen havde vi en container til mursten og tegl, og der blev tit smidt vaskekummer eller toiletter eller alt muligt andet i, som ikke måtte komme der. Så den container fjernede vi, siger Poul Erik Andersen. Det er med beklagelse, at de frivillige på genbrugsstationerne finder det nødvendigt at fjerne en container. - Det er kedeligt for os frivillige at gå og se på, for vi vil jo gerne have, at pladsen ser pæn ud, siger Birgit Rasmussen.