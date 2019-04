For få naturtjekkere spænder ben for stort forskningsprojekt

Naturapp

Danmarks Naturfredningsforening har til projektet udviklet en overskuelig app, som kan bruges til to former for registrering.Den ene er som sagt til at registrere så mange arter som muligt, mens den anden har til formål at udforske specifikke levesteder som eksempelvis sumpe eller træer.



Tal fra 2017 viste, ifølge Simon Leed Krøs, at 131 forskellige personer havde registreret sig via app'en i Billund Kommune, mens nabokommunerne Vejle og Varde tilsvarende havde henholdsvis 477 og 350 "naturtjekkere".



Tallene siger dog ikke i sig selv noget om, hvor meget eller lidt den enkelte person har registreret.