Folketingsmedlem mødte flittig tømrerlærling

Krogager: Mike Madsen fra Starup brugte søndagen i tømrerværkstedet i Krogager på at forberede sig til den praktiske svendeprøve til tømrer. Her kiggede det lokale folketingsmedlem Anni Matthiesen (V) forbi og fik en snak med Mike både om prøven i næste uge og den teoretiske del, hvor Mike har skrevet og afleveret omkring 70 sider.

- Super dejligt at en ung mand som Mike bruger søndagen på at forberede sig til svendeprøven og lige kunne forklare mig, hvorfor det for ham giver rigtig god mening, at tage en håndværksuddannelse og så også lige gøre mig lidt klogere på spærtegninger, fortæller Anni Matthiesen.

- Om bare ganske få år kommer vi til at mangle flere tusinde erhvervsuddannede. Vi kommer altså til at mangle tusindvis af folk, der ved hvordan man skifter en vandlås, sætte spær på huse eller håndterer en rundsav. Derfor nyder jeg også at høre om hvor spændende og begejstret Mike syntes at håndværkeruddannelsen er, udtaler Anni Matthiesen. /EXP

Tømrerlærling hos Kurt Kirkegaard A/S Mike K. Madsen, Starup, og Anni Matthiesen (V) var i værkstedet sammen. Privatfoto