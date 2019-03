Folk vender tilbage til biografen: Overskud til Grindsted Kino

2018 viste sig at være et godt år for Grindsted Kino. 17.500 mennesker købte i løbet af året billet til den lokale biograf. Arkivfoto: Jan Kronvold

2018 bød på massiv fremgang for Grindsted Kino. Besøgstallet og omsætningen steg markant, og den lokale biograf kom derfor ud af året med et overskud på 137.585 kroner.

Grindsted: Gæsterne vendte i det forløbne år retur til Grindsted Kino. Efter et sløvt 2017 lykkedes det i 2018 at hæve besøgstallet med mere end 20 procent til 17.700. Grindsted Kino endte derfor med et overskud på 137.585 kroner, hvor året forinden havde resulteret i et underskud. Årsagen skal dog findes uden for Grindsted. Biografen er afhængig af, at der bliver produceret film, som kan lokke folk inden for dørene, og med Journal 64 som den absolutte topscorer var 2018 bare et bedre filmår end 2017.

Årets mest sete film Journal 64: 1810 gæster.



Så længe jeg lever: 1343 gæster.



Lykke-Per: 1280 gæster.



Ternet Ninja: 849 gæster.



Fifty shades - fri: 790 gæster.

Ønske om udvidelse Grindsted Kino bliver drevet af cirka 80 frivillige, og drømmen for fremtiden er, at de får lidt mere plads at brede sig på. - I mange år har vi drømt om en udvidelse af forhallen. Muligheden er nu til stede, da butikslokalerne ved siden af er blevet ledige. Vi skal dog have præciseret, hvad vi skal bruge den ekstra plads til, og have søgt kommunen om dækning af den dermed forhøjede husleje. Ombygningen må vi selv finansiere, dels søge fonde om hjælp til, sagde Bodil Køppen, formand for Grindsted Kino, i sin beretning på den nyligt afholdte generalforsamling.

Svært med dobbeltløb I løbet af året lagde Grindsted Kino lokale til forestillinger fra Grindsted Amatørscene. Det har dog været en udfordring. - Det er et klart ønske for os, at vi skal være et kulturhus, hvor der også er musik og teater. Men vi er primært en biograf. Der kommer mange film, som gerne skal vises hos os, mens de er nye. Vi har kun en sal og kan derfor ikke køre dobbeltløb. Det betyder, at vi har rigtigt svært ved at lukke huset i en hel uge. Det er den tid, som GAS skal bruge til at øve og lave forestillinger, sagde Bodil Køppen. - De har ingen penge, så vi låner dem huset gratis. Det kostede os temmelig mange penge i år, da vi var nødt til at sige nej til to-tre forestillinger for vores uddannelsessteder, tilføjede hun. Derfor var 2019-udgaven af Grindsted Amatørscenes revy henlagt til Magion. I de første måneder af 2019 ligger besøgstallet allerede højere i Grindsted Kino end samme periode i 2018.