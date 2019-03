Fødevarestyrelsen om sur smiley til idrætscenter: - Egenkontrollen har ikke været i orden

Billund: Billund Idrætscenter har klaget over en vurdering fra Fødevarestyrelsen, der forleden udløste en bøde på 5000 kroner til centret.

Fødevarechef ved FødevareSydvest, Bente Holst, har dog ikke samme opfattelse af situationen som centerleder John Ullerup-Hansen.

- Reglerne er de samme for alle og står beskrevet, og det er gennem flere år, at der ikke har været helt styr på det i Billund Idrætscenter, siger Bente Holst, der kan fortælle, at idrætscentret allerede i 2017 blev vejledt om egenkontrol. Det blev der ikke fuldt op på, og derfor fulgte en indskærpelse i oktober 2018.

- Så bøden er ikke noget, der er kommet ud af den blå luft, siger Bente Holst, der således mangler, at centret beskriver sin egenkontrol, og at alle kender procedurerne.

- Det er ikke vores ansvar at have styr på tingene. Det er centrelederen, som skal kommunikere tydeligt ud til medarbejderne, siger Bente Holst, der anerkender, at der er mange regler at holde styr på, men også at langt de fleste kontrolrapporter ender med en glad smiley, ligesom Billund Idrætscenter også har haft.

Fødevarestyrelsen kommer på besøg igen inden for et par måneder.