Fodboldskole-spillere fik tips fra de jyske mestre i freestylefodbold

Hejnsvig: Fodboldskolen i Hejnsvig løber for femte år i træk af stablen i denne uge, og de 50 tilmeldte børn har i løbet af ugen skulle omstille sig til andet end 'kun' almindelig fodboldtræning. Onsdag var samtlige børn et par timer ude på den relativt nærliggende fodboldgolfbane, og torsdag var det tid til at lære fodboldtricks.

Som et helt nyt tiltag i år har fodboldskolen således fået tilknyttet Grindsted-brødrene Mathias og Jonas Jeppesen, som er jyske mestre i såkaldt 'freestylefodbold' og til daglig underviser i den særlige disciplin, fortæller fodboldskolens leder Mette Kragh.

- Ungerne har glædet sig rigtig meget til at lære tricks, og det er sjovt at se på, da det normalt er svært at få de mindste til at fokusere ret længe ad gangen, men det er slet ikke noget problem nu, siger hun.