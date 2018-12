Fodboldpigerne henter juletræet

Billund: Når julen er ovre, skal juletræet skaffes af vejen, og det hjælper de lokale fodboldpiger fra Billund IF gerne med.

Lørdag den 29. december mellem klokken 10 og 12 vil pigerne gå - eller køre - rundt i Billund for at indsamle brugte juletræer, der skal skaffes af vejen. Det er derfor let at komme af med sit træ: Det skal blot lægges ved fortovet, vejen eller vendepladsen med en skilling, som for eksempel kan være en 20'er, bundet i en lille pose på træet.

Fodboldpigerne fra Billund IF begyndte først som seniorhold i sommer og har allerede sikret sig sin første oprykning. Det betyder, at pigerne til foråret skal spille i serie 1, men ambitionerne er meget større end det. Hvis målet om divisionsfodbold skal være muligt, skal der derfor adskillige yderligere oprykninger til i den kommende tid.

De penge, der bliver samlet ind i forbindelse med indsamling af juletræer, vil fodboldpigerne bruge på et socialt arrangement.