Fodboldklubber trænes i at møde pigespillere

Ribe-Hejnsvig: Pige- og damefodbold har vind i sejlene, og det gælder for klubberne om at være klar til at tage imod nye interesserede spillere, konstaterer klubberne. Derfor holder DBU's Region 4 nu et dialogmøde om pigefodbold, hvor man sammen med trænere og ledere vil drøfte alle de aspekter, der er ved at have pigefodbold i klubben, og give ideer til, hvorledes man lokalt kommer videre.

Der er således møder mandag 26. februar kl. 18-21 i Ribe Fritidscenter og tirsdag 27. februar kl. 18- 21 i Hejnsvig klubhus.

Karina Kallehauge, klubrådgiver i DBU Jylland, vil blandt andet tale om, hvordan man skaffer nye pigespillere og flere frivillige klubledere, men også om forældreinddragelse - og om hvad der skal til for at fastholde pigespillere.

Aftenen begynder med gratis stegt flæsk med persillesovs, så trænere og ledere skal tilmelde sig på regionskontoret. /exp