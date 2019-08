Billund: Lørdag den 17. august bliver der massevis af både fodbold og håndbold i området ved Billund Idrætscenter, hvor en lang række af de lokale hold skal spille på hjemmebane.

- Vi har syv eller otte hold, som spiller på hjemmebane den dag, og samtidig har håndboldklubben nogle hold, der spiller beachhåndbold, fortæller Lars Thomsen, der er formand for fodboldafdelingen under Billund Idrætsforening.

For håndboldspillernes vedkommende foregår det under nogle lidt anderledes forhold, da der bliver spillet beachhåndbold uden for på sand. Allerede klokken 9 bliver dagens første kamp truttet i gang, og der vil blive spillet på fire baner. De yngste, der spiller er U11, mens de ældste er klubbens seniorer.